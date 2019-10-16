МИД Украины: Встреча Эрдогана с Поклонской была случайной

Новости Украины:Секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко встретилась с послом Турции Ягмуром Ахметом Гульдером.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ с аннексированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча. Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмура Ахмета Гульдера. "И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", — сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой теме рассказали о якобы отдельной встрече "депутатов" с Эрдоганом.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", — пояснила пресс-секретарь МИД.

По мнению Зеленко, эта ситуация — "очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией".

Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверил украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета, также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки аннексии Крыма.

3 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыму — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Встреча состоялась на конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

МИД Украины направило Турции ноту протеста из-за встречи президента Эрдогана с "депутатами" с аннексированного Крыма. В Меджлисе крымскотатарского народа назвали этот инцидент провокацией Кремля. В представительстве Президента Украины в Крыму выразили надежду, что правоохранительные органы Украины дадут соответствующую оценку. Прокуратура АР Крым даст соответствующаю правовую оценку визиту в Турцию так называемых "крымских депутатов".