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ОП - послам G7: Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам

ОП - послам G7: Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В ОП говорят, что нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам, какие бы ни были решения судов.

В Офисе президента Украины на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7) указали, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам нет.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте главы Украинского государства по итогам встречи.

Собеседники также рассмотрели приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

"Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах относительно инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" … будут рассмотрены на следующей неделе", - указано в сообщении.

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Особое внимание акцентировано на переговорном процессе с Международным валютным фондом (МВФ), реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Данная встреча проводилась по поручению президента Украины Владимира Зеленского. В ней приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив.

Как известно, Зеленский с 21 по 24 октября находится с рабочим визитом в Японии, где он, в частности, присутствовал на церемонии интронизации императора Нарухито.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

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Судья Хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка,

Стороны ведут множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, 14 октября в споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.

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Нафтогаз, ПриватБанк, G7, ОПУ.
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