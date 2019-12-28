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Текст проекта закона "О медиа" опубликован на сайте Рады

Текст проекта закона "О медиа" опубликован на сайте Рады
18:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На сайте Рады обнародован текст законопроекта "О медиа".

На сайте Верховной Рады Украины обнародован проект закона № 2693 "О медиа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Проект направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения мнений, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации, на защиту национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов, регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости СМИ.

Отдельная статья законопроекта посвящена определению терминов в сфере медиа.

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Определены, в частности, значения терминов: "аудиовизуальное медиа", "печатное СМИ", "онлайн-медиа" и другие.

Отмечено, что термины и понятия "реальный конфликт интересов", "потенциальный конфликт интересов" в этом документе применяются в значении, определенном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Другие термины, применяемые в этом проекте, употребляются в значениях, установленных законами Украины "О радиочастотном ресурсе Украины", "О телекоммуникациях", "Об авторском праве и смежных правах", "Об информации".

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Термины и понятия, определения которых даны законодательством Украины, применяются в значении, определенном отраслевым стандартам, деловой практикой или международными стандартами.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Законопроектом предусмотрено, что деятельность в сфере медиа основывается на принципах свободы распространения и получения информации, свободы деятельности субъектов в сфере медиа, в том числе свободного определения содержания информации, и свободы хозяйственной деятельности. Согласно проекту закона, цензура в сфере медиа запрещается.

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Также проектом определены основные задачи государственной политики в сфере медиа. Предусмотрено, что Верховная Рада определяет основы государственной политики в сфере медиа и законодательные основы ее реализации; Кабинет министров Украины, центральные и другие органы исполнительной власти, органы государственной власти, коллегиальные конституционные органы в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию принципов государственной политики в сфере медиа. Органом государственного регулирования деятельности в сфере медиа, а также органом надзора (контроля) в этой сфере является Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Один из авторов проекта закона о СМИ, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя законодательную инициативу, отметил: "Лицензированию по законопроекту подлежит исключительно деятельность с использованием ограниченного радиочастотного ресурса. Следовательно, утверждение о том, что вся пресса подлежит лицензированию, не соответствует действительности. Поскольку действие закона распространяется на онлайн-медиа, соответственно, к ним могут быть применены меры реагирования и санкции, предусмотренные законом. В том числе, штрафы и запрет распространения медиа на территории Украины, который происходит исключительно по решению суда".

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Председатель комитета также подчеркнул, что "языковые вопросы в окончательной версии закона полностью отражают ссылки на закон о защите украинского языка и даже расширяют его применения для ОТТ-платформ и традиционного ТВ".

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, которая также является одним из авторов проекта закона о СМИ, отметила, что "это рамочный законопроект, который фактически кодифицирован и осовременит все украинское медийное законодательство, которое "застряло" в лучшем случае в 2000-х годах".

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Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, сегодня документ передан на рассмотрение в комитеты.

Как сообщалось ранее, 27 декабря группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Инициаторами проекта закона стали Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов и Татьяна Цыба.

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Верховная Рада, Законопроект, СМИ.
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