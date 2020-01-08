Президент поручил генпрокурору открыть дело о крушении лайнера МАУ

Новости Украины:Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране утром в среду.

"Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", - заявил Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Зеленского, независимо от выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота Украины.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.