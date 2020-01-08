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Президент поручил генпрокурору открыть дело о крушении лайнера МАУ

Президент поручил генпрокурору открыть дело о крушении лайнера МАУ
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране утром в среду.

"Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", - заявил Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Зеленского, независимо от выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота Украины.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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