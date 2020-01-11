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Суббота, 11.01.2020
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
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Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ

Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
19:13 Сегодня Телеграф president.gov.ua

Новости Украины:Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, должны вернуть уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание  "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права ", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул Президент Украины.

Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Как сообщалось ранее, иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Владимир Зеленский, Хасан Рухани.
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