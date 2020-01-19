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В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"

В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"
20:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией.

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает сложность переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ и просит СМИ не манипулировать и пользоваться официальной информацией от украинских органов власти.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - цитирует его пресс-служба СНБО Украины в воскресенье.

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Данилов обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков" сбитого самолета.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - отметил он.

Как сообщалось, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.

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Все по теме:

Иран, МАУ, Тегеран, СНБО, Черные ящики, Идентификация тел, Рейс PS752.
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