Коронавирус в Украине: при Кабмине создают Штаб национального спасения

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал создание при правительстве Штаба национального спасения в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Об этом он сказал на брифинге в парламенте.
"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сообщил Арахамия.
Комментируя встречу глав фракций, которая состоялась накануне ночью, Арахамия добавил, что есть договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.
"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - отметил председатель фракции.
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