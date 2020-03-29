"Все работали в команде Порошенко": в Раде прошла встреча с кандидатами на посты глав трех министерств

Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбука в воскресенье.
Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях.
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