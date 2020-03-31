"ЕС" готова поддержать законопроект о рынке земли, но есть условие

Фракция "Европейской солидарности" готова поддержать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", если будут учтены правки депутатов от политсилы, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Если "слуги" учитывают наши предложения и приводят закон о рынке земли к европейским нормам и стандартам (...), если нам удастся отстоять распродажу 11 миллионов гектар государственной земли, то мы будем гордится, что просто остановили эту "аферу века". А позволить фермерам распоряжаться своими паями, за что они выступают и борются - мы считаем, что это будет справедливо", - заявила Геращенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
В фракции выдвинули 7 требований к законопроекту, среди которых установление минимальной цены на землю сельхозназначения, запрет на продажу земли коммунальной и государственной собственности, запрет на продажу иностранцам, особенно гражданам РФ, создание прозрачного земельного кадастра и антирейдерские меры.
"По моей информации, что то, что касается земли будет учтено и это очень важно. Я буду гордится тем, что именно "Европейская солидарность" остановила продажу украинской земли - 10 миллионов гектаров украинской земли, которую просто хотели украсть олигархи", - добавила сопредседатель фракции "ЕС".
Напомним:
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.
Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.
Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.
Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.
Верховная Рада приняла изменения в бюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.