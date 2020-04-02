Противодействие COVID-19: Украина готова помочь ЕС медицинским спиртом

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина поможет ЕС в борьбе с пандемией.

Украина и Европейский Союз будут взаимодействовать в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями.

Об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, передает КМУ.

"Мы ценим готовность ЕС помочь Украине в преодолении последствий COVID-19, несмотря на чрезвычайно сложную эпидемическую ситуацию в государствах-членах ЕС", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, пакет помощи в размере 80 млн евро позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику.

"Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с Президентом Владимиром Зеленским. Украина - один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам", - подчеркнул он.

Посол Европейского Союза со своей стороны отметил, что правительство своевременно и эффективно действует на опережение распространения пандемии.

Во время встречи также говорилось о том, что Украине и ЕС нужно объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.

В частности, на базе Комиссии по техногенной безопасности будет создан организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с нашими международными партнерами.

Кроме того, сотрудничество будет действовать в направлении помощи поддержки регионов в части финансирования некоторых мероприятий в борьбе с COVID-19.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.