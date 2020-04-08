Разумков о новых назначениях в Кабмине: Премьер не обращался в Раду

Новости Украины:Премьер не обращался в Раду с предложениями изменений в Кабмине.

Глава правительства не обращался в Верховную Раду с предложениями по кандидатурам на должности министров или другими кадровыми инициативами.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Премьер-министр Украины не обращался в Верховную Раду с представлениями на тех или иных министров, кадровыми предложениями или изменениями. Поэтому сегодня заявлять, что будет или не будет рассматриваться на внеочередном заседании (Верховной Рады – ред.) пока что рано. По состоянию на сегодня Премьер-министр ни официально, ни неофициально ко мне с такими предложениями не обращался", - отметил Разумков.

Напомним: