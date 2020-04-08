Главы оборонных ведомств Украины и Канады обсудили эпидемиологическую ситуацию в ВС стран

Новости Украины:Украина и Канада обсудили вопросы эпидемиологической ситуации в вооруженных силах.

Министр обороны Украины Андрей Таран с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном обсудили вопросы эпидемиологической ситуации в вооруженных силах обеих стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вчера, 7 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном. Основной темой диалога стало обсуждение безопасности обстановки вокруг Украины и в мире в целом в условиях текущей эпидемиологической ситуации в вооруженных силах обеих стран. Министр обороны Канады подтвердил дальнейшую безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность министерства обороны Канады оказывать помощь в укреплении боевого потенциала ВС Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в частности речь шла о продолжении поддержки деятельности тренировочной миссии Канады в Украине и восстановления ее деятельности в полном объеме после завершения мероприятий, связанных с противостоянием коронавирусной инфекции.

В контексте повышения боевой готовности ВС Украины Андрей Таран сделал упор на неизменности курса на продолжение последовательной оборонной реформы в Украине. В свою очередь, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан поздравил продолжение реформ украинского военного ведомства по стандартам НАТО и заверил в поддержке усилий относительно присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) и разблокировки Комиссии Украина-НАТО.

Министр обороны Украины подтвердил приоритетность продолжения политики евроатлантической интеграции в Минобороны Украины, а также проинформировал канадского коллегу по ключевым целям и приоритетам деятельности оборонного ведомства Украины.

Глава оборонного ведомства Канады подчеркнул, что канадская сторона готова использовать Посольство Канады в Украине как контактный пункт, с целью продвижения указанных вопросов среди союзников.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили ряд вопросов относительно продолжения предоставления Канадой консультативно-совещательной помощи Украине и интенсификации военно-технического сотрудничества.

Кроме того, министры обороны Украины и Канады выразили заинтересованность в организации двусторонней встречи в ближайшей перспективе.

Напомним: