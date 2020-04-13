Нардеп Вельможный дал понять, что заболел Covid-19

Новости Украины:У народного депутата из группы "Довира" Сергея Вельможного обнаружилась двустороннее воспаление легких.

Народный депутат из группы "Довира" Сергей Вельможный дал понять, что у него диагностировано коронавирусное заболевание Covid-19.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 21 марта Вельможный был госпитализирован вместе с сыном с симптомами, похожими на Covid-19. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, после чего, по его словам, тест должны были провести повторно. Нардеп и его сын находились в инфекционном отделении Александровской клинической больницы в центре Киева.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.