Зеленский: Толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть

Новости Украины:Церкви в Украине готовятся к Пасхальным богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что много священников и граждан осознают опасность коронавируса, и празднование Пасхи в новом формате в этом году является "настоящим проявлением любви к ближнему".

О праздновании Пасхальных праздников говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожан осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это истинное проявление любви к ближнему", - сказал Зеленский.

По данным участников совещания, 12 апреля во время празднования Пасхи христианами западного обряда в украинские храмы пришли примерно 126 тысяч украинцев против почти 3 миллионов человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - сообщил глава государства.

Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 156 тысяч украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения логистических вопросов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

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