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Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность

Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский поблагодарил Китай, ОАЭ и других партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за помощь международных партнеров, с которыми Украина совместно противодействует пандемии коронавируса.

"Прежде всего, это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной, за то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский также отметил гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов. "Это высококачественное защитное снаряжение, необходимое для безопасности врачей", - указал он.

Президент выразил благодарность и другим государствам, с которыми Украина тесно взаимодействует для обеспечения людей всем необходимым. "Со своей стороны Украина также помогает и всегда готова помочь своим партнерам. Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность, и, по моему личному мнению, хорошо, что мы не живем только по правилу "каждый сам за себя", - подчеркнул он.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Напомним: 

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ОАЭ, Китай, Коронавирус, Covid-19.
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