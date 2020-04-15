Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за помощь международных партнеров, с которыми Украина совместно противодействует пандемии коронавируса.
"Прежде всего, это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной, за то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.
Зеленский также отметил гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов. "Это высококачественное защитное снаряжение, необходимое для безопасности врачей", - указал он.
Президент выразил благодарность и другим государствам, с которыми Украина тесно взаимодействует для обеспечения людей всем необходимым. "Со своей стороны Украина также помогает и всегда готова помочь своим партнерам. Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность, и, по моему личному мнению, хорошо, что мы не живем только по правилу "каждый сам за себя", - подчеркнул он.
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.
Напомним:
Зеленский подтвердил договоренности с украинскими медиагруппами о трансляции Пасхальных богослужений и подчеркнул, что от дисциплины украинцев на праздник будет зависеть срок карантина.
На днях ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, на следующей неделе - еще восьми.
Предприниматели в Кременчуге Полтавской области изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19.
Власти Киева после Пасхальных праздников готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мероприятий, если количество больных коронавирусом начнет уменьшаться.
Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.