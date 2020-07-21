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Экс-руководителю Укравотодора Новаку в Польше выдвинули официальные обвинения в коррупции

Экс-руководителю Укравотодора Новаку в Польше выдвинули официальные обвинения в коррупции
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Прокуратура в Польше выдвинула официальные обвинения бывшему министру транспорта Польши и экс-руководителю Укравтодора Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Мирослава Хыр.

"Окружная прокуратура в Варшаве обвинила бывшего министра транспорта Славомира Новака в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции", - говорится в сообщении.

По словам Хыр, двух других задержанных - Дариуша С. и Яцека П. - обвиняют в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и принятии имущественных выгод.

Отмечается, что Новак подозревается в вымогательстве и принятии материальных и личных благ в обмен за присуждение частным лицам договоров на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег вследствие этого преступления. 

"В результате он получил более 1,3 млн злотых (9,2 млн гривень - ред.)", - заявила Хыр.

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Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации. 

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. 

20 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что одно подозрение в этом деле будет объявлено в Украине, остальные объявят польские правоохранители. Он добавил, что вопрос о вручении подозрений, задержании и избрании меры пресечения в Украине в этом деле координируется с польскими коллегами.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, потому что действия, которые инкриминируются, совместно оценены украинскими и польскими правоохранителями.

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Славомир Новак возглавлял с 2011 до 2013 года Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 года до 1 октября 2019 года был исполняющим обязанности председателя "Укравтодора". В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Также сообщалось, что очередного нардепа облили зеленкой. Олега Волошина от партии ОПЗЖ "наказали" за заявления об отсутствии у Украины суверенитета.

Ранее, Днепропетровский окружной админсуд отменили претензии налоговиков к ЧАО "Центральный ГОК" Ахметова на 1,1 млрд грн. Поводом для отмены долговых претензий стали ошибки налоговой в определении базы налогообложения.

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Все по теме:

Украина, Польша, Укравтодор, Славомир Новак.

Автор:

Телеграф
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