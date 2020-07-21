Экс-руководителю Укравотодора Новаку в Польше выдвинули официальные обвинения в коррупции

Прокуратура в Польше выдвинула официальные обвинения бывшему министру транспорта Польши и экс-руководителю Укравтодора Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Мирослава Хыр.

"Окружная прокуратура в Варшаве обвинила бывшего министра транспорта Славомира Новака в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции", - говорится в сообщении.

По словам Хыр, двух других задержанных - Дариуша С. и Яцека П. - обвиняют в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и принятии имущественных выгод.

Отмечается, что Новак подозревается в вымогательстве и принятии материальных и личных благ в обмен за присуждение частным лицам договоров на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег вследствие этого преступления.

"В результате он получил более 1,3 млн злотых (9,2 млн гривень - ред.)", - заявила Хыр.

Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

20 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что одно подозрение в этом деле будет объявлено в Украине, остальные объявят польские правоохранители. Он добавил, что вопрос о вручении подозрений, задержании и избрании меры пресечения в Украине в этом деле координируется с польскими коллегами.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, потому что действия, которые инкриминируются, совместно оценены украинскими и польскими правоохранителями.

Славомир Новак возглавлял с 2011 до 2013 года Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 года до 1 октября 2019 года был исполняющим обязанности председателя "Укравтодора". В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

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