Прекращение огня на Донбассе: Хорватия приветствует достигнутые соглашения

В Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии приветствовали достижение соглашения о прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, размещенным на Twitter-странице ведомства.

"Хорватия приветствует, достигнутое 27 июля, полное и всеобъемлющее соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Мы полностью поддерживаем усилия дипломатов и заключенные соглашения, способствующие реализации Минских договоренностей и содействующие установлению взаимного доверия, сотрудничества и мира в регионе", - сказано в сообщении.

welcomes the complete & comprehensive ceasefire agreement in Eastern Ukraine made 27th July. We fully support diplomatic efforts & agreements whose aim is to facilitate the implementation of Minsk Agreements & ultimately foster mutual trust, cooperation & peace in the region. — MVEP/MFEA (@MVEP_hr) July 27, 2020

Как известно, ряд европейских политиков возложили ответственность за обеспечение соблюдения режима тишины на Донбассе на Россию и выразили надежду, что российские наемники будут соблюдать достигнутые договоренности.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.

Тем не менее, уже в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады противник совершил три выстрела из ручных противотанковых гранатометов. Обстрелы велись по защитникам Водяного и неподалеку Новомихайловки.