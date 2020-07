Прекращение огня на Донбассе: Хорватия приветствует достигнутые соглашения

"Хорватия приветствует, достигнутое 27 июля, полное и всеобъемлющее соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Мы полностью поддерживаем усилия дипломатов и заключенные соглашения, способствующие реализации Минских договоренностей и содействующие установлению взаимного доверия, сотрудничества и мира в регионе", - сказано в сообщении.

welcomes the complete & comprehensive ceasefire agreement in Eastern Ukraine made 27th July. We fully support diplomatic efforts & agreements whose aim is to facilitate the implementation of Minsk Agreements & ultimately foster mutual trust, cooperation & peace in the region.

— MVEP/MFEA (@MVEP_hr) July 27, 2020