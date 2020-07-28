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Прекращение огня на Донбассе: Хорватия приветствует достигнутые соглашения

Прекращение огня на Донбассе: Хорватия приветствует достигнутые соглашения
Обновлено 00:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии приветствовали достижение соглашения о прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, размещенным на Twitter-странице ведомства.

"Хорватия приветствует, достигнутое 27 июля, полное и всеобъемлющее соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Мы полностью поддерживаем усилия дипломатов и заключенные соглашения, способствующие реализации Минских договоренностей и содействующие установлению взаимного доверия, сотрудничества и мира в регионе", - сказано в сообщении. 

 

Как известно, ряд европейских политиков возложили ответственность за обеспечение соблюдения режима тишины на Донбассе на Россию и выразили надежду, что российские наемники будут соблюдать достигнутые договоренности. 

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Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.

Тем не менее, уже в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады противник совершил три выстрела из ручных противотанковых гранатометов. Обстрелы велись по защитникам Водяного и неподалеку Новомихайловки.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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