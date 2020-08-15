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В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси

В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф
Украина обеспокоена необоснованным чрезмерным применением силы со стороны белорусских правоохранителей против протестующих, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство призывает власти Беларуси воздержаться от дальнейшего преследования политических оппонентов.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - заявили в МИД.

Также в МИД подчеркнули, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

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Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. 

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В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

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Украина, Беларусь, МИД.

Автор:

Телеграф
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