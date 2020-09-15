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Кулеба прокомментировал появление бомбардировщиков ВВС США в воздушном пространстве Украины

Кулеба прокомментировал появление бомбардировщиков ВВС США в воздушном пространстве Украины
Обновлено 01:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на появление в воздушном пространстве Украины американских бомбардировщиков B-52.

"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - написал Кулеба в Twitter.

14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова появились в воздушном пространстве Украины.

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В Воздушных силах Украины отметили, что такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

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США, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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