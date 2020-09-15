Кулеба прокомментировал появление бомбардировщиков ВВС США в воздушном пространстве Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на появление в воздушном пространстве Украины американских бомбардировщиков B-52.

"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - написал Кулеба в Twitter.

14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова появились в воздушном пространстве Украины.

The more interoperability the better, and the closer Ukraine gets with our allies #StrongerTogether https://t.co/pft8H1sJ7B — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2020

В Воздушных силах Украины отметили, что такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.