Кулеба прокомментировал появление бомбардировщиков ВВС США в воздушном пространстве Украины

"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - написал Кулеба в Twitter.

14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова появились в воздушном пространстве Украины.

The more interoperability the better, and the closer Ukraine gets with our allies #StrongerTogether https://t.co/pft8H1sJ7B

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2020