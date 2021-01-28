Система власти против изменений: почему в МВД и ВСУ реформы заглохли, а в СБУ даже не начинались

В Украине вскоре должны принять новый закон о СБУ, которая должна существенно реформировать спецслужбу, в частности, сократив ее штат с 30 до 17 тысяч человек. Кроме того, в стадии продолжительной реформы находятся два других силовых ведомства Украины – ВСУ, МВД. "Телеграф" решил разобраться, какое из этих ведомств лучше других реформировалось после начала российской агрессии? Какие реформы еще нужны и почему? Свои мнением с нами поделился эксперт по национальной безопасности и обороне Ираклий Джанашия.

По мнению эксперта, если исходить в оценках исключительно из позиции "больше-меньше", то на первое место можно поставить Вооруженные силы Украины.

"Первое время после агрессии, до 2018 года включительно, был существенный скачок модернизации армии, подстегиваемый угрозой, которую из себя представляла РФ. В 2016 году была принята дорожная карта реформ под название СОБ (стратегический оборонный бюллетень), который выполнялся до середины 2018 года. Потом пошел на убыль, окончательно "умерев" в 2019 году", – делится мнением Джанашия.

После этого момента, когда в связи со сменой власти акцент сместился с противостояния с Россией, сместились и приоритеты, говорит наш собеседник.

"Процесс стагнации, который только увеличивался с каждым месяцем, привел армию в текущее состояние. Среди безусловных минусов – откат реформы питания, отсталая логистика, бюрократия, додавливание волонтеров и выкидывание из Минобороны демократического контроля из числа волонтеров, и иных гражданских лиц, которые хоть как-то подталкивали структуру в сторону прогрессирования. В обмен нам дается мыльный пузырь из беспочвенных заявлений об успешной модернизации, как например заявление об успешной адаптации более 7000 стандартов НАТО при существовании всего 1149 стандартов НАТО", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в какой-то мере то же самое можно сказать и о Министерстве внутренних дел. Ведь и полиция, и Национальная гвардия Украины (НГУ) поначалу пошли путем реформ. Они действительно много времени отработали с западными партнерами, но система удержания власти и контроля превысила реформы, считает Джанашия.

"Хотя, кое в чём НГУ всё-таки опережает ВСУ. Я говорю об объемах закупки кораблей и самолетов за последние несколько лет. Парадоксально, но на сегодняшний день НГУ и Госпогранслужба Украины обладают большим флотом чем Военно-морские силы Украины. А большая часть закупленных Украиной за последние несколько лет вертолетов и самолетов также перешли в распоряжение МВД. Но мне сложно назвать сей акт реформами, ибо я вижу в этом попытки усиления структуры для личностных интересов определенного ряда персон", – делится Ираклий Джанашия.

СБУ, в отличие от предыдущих двух структур, реформировалась меньше всего. Тем самым проявляя стойкое нежелание идти путем западных реформ, подчеркивает эксперт.

"Как пример – активный саботаж принятия законопроекта 3196-д "О Службе безопасности Украины" уже третий год подряд. В качестве аргументаций, среди прочего, были обвинения предложенных реформ в антиконституционности, попытках ослабить СБУ и, следовательно, ослабить Украину, и прочее-прочее, – поясняет Ираклий Джанашия. – Как итог: законопроект 3196 лишь сегодня с огромным трудом дошел до фазы первого чтения без особых перспектив продвижения. Хотя нужно признать, что и сам он далек от идеала. Просто дает возможность создания некого гибридного органа. Это даже не реформа, а нечто похожее на подгонку существующего законодательства и новых созданных органов: ГБР, НАБУ, САП и так далее".

Эксперт предупреждает: если будет принят вариант законопроекта 3196-д в том виде, в котором его хочет видеть СБУ, то мы получим абсолютно неподконтрольную никому (даже президенту) структуру. А ее уровень полномочий будет большим, чем у ФБР и ФСБ вместе взятых.

"Три кита, препятствующие Украине реформироваться должным образом: консерватизм/идиотизм, уже такая родная нам коррупция и самое что ни есть явное предательство. И лежат три этих кита на гигантской черепахе безответственности и вседозволенности", – резюмирует Ираклий Джанашия.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал "Телеграфу" о "разборках" в верхушке спецслужбы. Напомним, что по имеющейся информации, правоохранители задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

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