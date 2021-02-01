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Владельцы домов с электроотоплением получат компенсации: известна сумма

Владельцы домов с электроотоплением получат компенсации: известна сумма
13:01 Сегодня Телеграф

Кабмин утвердил порядок компенсации для семей, которые отапливают свои дома электричеством.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице в Facebook.

"Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками, и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.Это решение - один из 8 шагов правительства, которое позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии", - сказал он.

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По его словам, также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей.

"Государство выделит на такой вид компенсаций 14 млрд. гривен", - добавил Шмыгаль, не уточнив размер суммы компенсации для конкретной семьи.

Также премьер-министр уточнил, что компенсации будут выплачиваться автоматически и "никаких справок и заявлений писать не надо".

Шмыгаль о тарифных компенсациях

Напомним. во вторник, 5 января, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением. Таким образом отопление подорожало вдвое. После этого, в Украине начались "тарифные Майданы", где протестующие высказывались против повышения тарифов. Реакцией правительства на эти протесты стали фиксация цены на газ и введение компенсаций для семей, которые отапливают свои дома электричеством.

Подробнее о том, чем аукнется Украине политика тарифной "лояльности", читайте в материале "Телеграфа":  Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Кабмин, Компенсации, Снижение тарифов.
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