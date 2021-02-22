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Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман
Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман
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Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман

Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман
10:57 Сегодня Телеграф

О санкциях против телеканалов, дружбе Порошенко с Медведчуком, возможной «сакральной жертве» со стороны власти, вероятном свободном плавании Разумкова, устаревшем Путине и важности реальных перемен в Украине в интервью «Телеграфу» рассказала телеведущая, главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман.  

- Введение санкций против пула каналов Козака-Медведчука ("112 Украина", NewsOne и ZIK) некоторые политики и эксперты пытаются преподнести как наступление на свободу слова. Как вы относитесь к этому решению президента и СНБО?  

– Моё мнение однозначно и высказано еще два года назад, когда мы с Дмитрием Гордоном ушли с телеканалов Медведчука. Какое-то время мы делали там нашу программу, интервью. Была договоренность с менеджментом каналов. Они дают нам эфирное время, прайм-тайм. А мы делаем суперрейтинговую программу. При этом руководство каналов не вмешивается в нашу политику. О деньгах речь не шла, они бы стали инструментом влияния на редакционную политику. Чего нам бы не хотелось.

И интервью с нами, и те, что мы делали, были самым рейтинговыми среди всех информационно-политических каналов и всего продукта, что тогда выходил. Так продолжалось до тех пор, пока Медведчук не стал главным действующим персонажем на этих телеканалах. И нахождение там стало токсичным для нас, нашей с Дмитрием репутации, нашего мироощущения. Такое количество лично Медведчука и спикеров, которые несли идеи «русскомирского» характера на каналах, сложно было выдержать. В какой-то момент в эфире мы сказали, что прекращаем сотрудничество со "112 Украина" и NewsOne (ZIK у Медведчука появился позже). Что больше появляться на этих площадках не будем. И слово свое сдержали. 

Так что я приветствую решение о санкциях. Телеканалы в руках людей, которые, как заявили компетентные украинские органы, получали финансирование из РФ и ОРДЛО, конечно, недопустимо. Это напрямую влияет на госбезопасность Украины. И это история не о свободе слова, а об информационной госбезопасности в момент войны с Россией. Те, кто говорит, что это притеснение журналистов и цензуру, подменяют понятия. Речь о том, что в Украине продвигали российские нарративы за российские деньги. 

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- Не странно ли, что именно при Петре Порошенко, который борется за титул «главного патриота Украины», Козак и Медведчук смогли купить телеканалы и активно развивать бизнесы? 

- Ничего странного. Широко известен факт, что Порошенко находится в прекрасных политических отношениях с Медведчуком. Который именно при президенте Порошенко смог купить каналы и укрепить свои позиции в бизнесе и политике. Не секрет для людей, которые вовлечены в информационную повестку (слухи и разговоры не скроешь), что в 2018 году «Народный фронт» и Арсений Яценюк настаивали на закрытии каналов Медведчука из-за их финансирования государством-агрессором. И именно со стороны Порошенко тогда произошло торможение этой инициативы. А потом странным образом совпало, что три телеканала пула Медведчука чуть ли не 50% своего эфирного времени посвящали тому, чтобы представить Порошенко в выгодном ему свете. 

Порошенко и Медведчук

- По мнению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, блокирование телеканалов «пула Медведчука» может стать толчком к принятию закона «О медиа». Насколько необходим такой закон?  

- В числе других журналистов я боролась и продолжаю бороться с принятием любых законов, которые направлены на ограничение свободы слова. Говорила и повторю – цензуру в Украине, даже если кому-то очень хочется, ввести не получится. Тем более в интернет-сфере, как прописано в проекте закона «О медиа». Он фактически сделал невозможные - объединил против себя очень разных журналистов, блогеров, собственников СМИ. 

Ну, а ситуация с закрытием каналов пула Козака-Медведчука – ярчайшее подтверждение тому, что если власть хочет бороться с российской пропагандой, у нее есть для этого необходимые инструменты. И не стоит пытаться протащить через парламент законы «О дезинформации», «О медиа» - которые как раз таки не о борьбе с пропагандой, а о цензуре. 

- Учитывая последние рейтинги, власти, похоже, придется принимать какие-то кадровые решения. Кто может стать «ритуальной жертвой»?  

- По классике - у нас обезглавливают Кабмин. Отправляют в отставку премьера, чтобы снять напряжение в обществе, убрать негатив. Возможно, в этот раз поступят так же. Но тут важно - кто будет вместо Шмыгаля. И насколько эта замена окажется качественной. 

Шмыгалю остались считанные недели: как в Украине сменят премьера

После двух лет разочарования, у меня снова выросли крылья от того, что сейчас делает президент Зеленский. Санкции против Козака, а теперь санкции против Медведчука - очень сильный государственный поступок. Владимир Александрович сделал то, что почти никто уже не ожидал, он показал себя как решительный и смелый лидер. Если эта решительность продолжится сейчас и в его кадровой политике, и во власть наконец-то придут профессионалы, я буду аплодировать. 

Зеленский и Шмыгаль

- Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который прошел в парламент со «Слугой народа», некоторые эксперты видят в качестве «сольного» политика. Согласны с этим?  

- Разумков изначально стоял особняком от общей массы «слуг», имел свое видение по каким-то ключевым вопросам. У огромного количества тех нардепов от СН, которые прошли в парламент случайно, просто воспользовавшись историческим моментом и личным рейтингом Владимира Зеленского, нет собственного мнения по поводу тех или иных ключевых для страны политических, экономических, исторических моментов. А у Разумкова – есть. Он самодостаточный, сформировавшийся политик. Поэтому неудивительно, что после какого-то периода недопонимания и разных неприятных ситуаций, связанных с Офисом президента, уже не только кулуарно, но и публично заговорили, что Разумков будет делать отдельный политический проект. 

А когда спикер парламента 1 февраля опубликовал видеоролик «Починаємо працювати!» о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва, он фактически подтвердил свои амбиции - и планы на будущее с точки зрения самостоятельного проекта. 

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Но мне кажется, выбор времени оказался не совсем удачным. 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на Козака и его активы. На том заседании Разумков принял отличную от других членов СНБО позицию - воздержался. Если бы он знал, что планируется такая санкционная история, не публиковал бы свой ролик. Подождал бы более удачного момента, чтобы стартануть. Тактически эта ситуация немного его притормозила. Но стратегически – всё в его в руках. 

- С чем связано то, что резко ужесточилась риторика Кремля в отношении Украины и Запада?  

- Пусть Россия своими внутренними делами занимается. А то так увлечена тем, что происходит в Украине и Европе, что может недосмотреть что-то у себя под носом. Людей, которые хлынут-таки на улицы и снесут эту кремлевскую власть. Всё больше россиян недовольны тем, что происходит в их стране. Выросло уже новое поколение, которое не понимает Путина, не воспринимает то, что он делает. Для молодежи Путин - как магнитофонная кассета. Если дать молодому человеку ее в руки, он не поймет, как ее использовать. Куда вставить. Такое отношение и к Путину. Он непонятен для молодежи. Безнадежно устарел для них. И именно они, молодые россияне, могут стать тем мотором, который приведет к важным переменам в РФ. Важен спусковой механизм. А это может быть любая искра. Какая-то ситуация - спонтанная или спланированная кем-то, от чего всё может полыхнуть. 

России сейчас точно не до Украины. Иначе реакция Путина на закрытие каналов его кума была бы более яркой, а не вялой и запоздалой. Не по-родственному как-то, не по семейному… 

- 20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни. Какие оцениваете происшедшее сейчас, спустя 7 лет после Революции Достоинства? 

- Очень важно, что мы остаемся независимой, самостоятельной, демократичной, свободной страной. В том числе - благодаря таким революциям. Благодаря тому, что в тяжелый момент, когда видим несправедливость, мы не терпим, а выходим на улицу и заявляем о своих правах. И это отличает нас от многих наций и народов. В этом наша сила. 

Слабость же в том, что мы свою энергию не можем направить в более практичное русло. Чтобы не только получить свободу, но и улучшить качество жизни. Украина может быть богатой, процветающей. Для этого у нас есть всё. Вся таблица Менделеева - в нашей земле. Огромные запасы полезных ископаемых. Не вывози, не продавай это как сырье. Строй производства, делай продукт с повышенной добавленной стоимостью. Производи сам! Привлекай мировые бренды для производства именно в Украине. Чтобы строили здесь свои фабрики и заводы, нанимали наших людей, платили здесь налоги, выстраивали инфраструктуру. 

У нас богатейшая земля для сельского хозяйства. Умнейшие люди. 

Не повезло с северным соседом. Но – будем бороться. 

Главное – всё наше богатство бы – да в хорошие руки. Чтобы у людей, вставших у руля страны, появилась политическая воля провести нужные реформы, дать реальный бой коррупции. И построить ту систему, которая позволит государственной машине работать справедливо – на благо всех украинцев. 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алеся Бацман.
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