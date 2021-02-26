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Пятница, 26.02.2021
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Но я бы в этом участвовать не стал: депутат "Слуги народа" интересно высказался о вакцинации

Но я бы в этом участвовать не стал: депутат "Слуги народа" интересно высказался о вакцинации
09:14 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Александр Качура, который ранее рассказал о сложностях сдачи ПЦР-теста на коронавирус в Киеве, признался, что ни в коем случае не принимал бы участие в испытаниях новой индийской вакцины от COVID-19.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я бы лично и члены моей семьи не принимали участия в таких испытаниях. Но с медицинской точки зрения в этом есть здравый смысл", - сказал Качура.

Напомним, что разговоры об испытаниях вакцины в Украине начались после того, как 24 февраля министр здравоохранения Максим Степанов после возвращения из Индии заявил, что договорился с компанией Bharat Biotech о проведении в Украине третьей стадии испытания новой вакцины в фармацевтической форме спрея для носа. Степанов уточнил, что в случае проведения испытаний и доказанности эффективности вакцины у Украины будет приоритетный доступ.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII. Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в деталях рассказал, каким образом будет проходить процесс вакцинации от COVID-19, отметив, что старт вакцинации планируется на 24 февраля. Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Слуга народа, Александр Качура, Covid-19.
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