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Куницкий нарушил правила парковки, но с наказанием ему повезло меньше, чем Арахамии

Куницкий нарушил правила парковки, но с наказанием ему повезло меньше, чем Арахамии
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный

Автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого эвакуировали из-за неправильной парковки.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Фейсбук.

"На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня были эвакуированы автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блоггер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуации", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Политика страны, не один Куницкий нарушил правила парковки, депутаты массово парковались в запрещенных местах возле "Паркового".

Отметим, сегодня в КВЦ "Парковый" состоялся съезд партии "Слуга народа". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны.

Напомним также, что в последнее время политикам все чаще выписывают штрафы за неправильно припаркованные автомобили.

Так, 12 марта возле здания Офиса президента припаркованным на тротуаре был замечен внедорожник главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Позже в полиции сообщили, что он все же оплатил штраф

Также поймали и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, который припарковался на тротуаре.

А в Николаеве чиновник нарушил ПДД и пытался скрыться от патрульных. Как позже выяснилось, у него были обнаружены признаки алкогольного опьянения, а с полицейскими он пытался "договорится".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Штраф, Парковка, Слуга народа, Александр Куницкий.
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