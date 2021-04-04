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Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов

Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
16:51 Сегодня Телеграф

Топ-темой уходящей недели остается первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, который состоялся в пятницу, 2 апреля. Зеленский после той долгожданной беседы заверил, что настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира.

О предыстории звонка и его возможных последствиях «Телеграфу» рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексей Гарань

«Байден долго не звонил. С момента инаугурации прошло более двух месяцев. Мы понимаем, что это было неспроста. Команда Байдена пыталась оказать давление на Зеленского, чтобы он, наконец, начал действовать в отношении олигархов в целом и Коломойского в частности. Чтобы проводил обещанные реформы, реально начал бороться с коррупцией. Так что подобная пауза была в определенной мере демонстративной. Некие подвижки украинская власть начала, используя Совет национальной безопасности. Но ускорили звонок российские провокации.

И это тоже показательно. В том смысле, что США быстро отреагировали – и подчеркнули поддержку Украины в противодействии российской агрессии», - отмечает Алексей Гарань.

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Он также акцентирует, что звонку Байдена предшествовала серия переговоров между представителями его администрации и команды Зеленского. Разговаривали советники, министры обороны, главы внешнеполитических ведомств. То есть – контакты на высшем уровне были, и достаточно плотными.

«Ну, сам по себе такой звонок непосредственно со стороны Байдена - уже сигнал для России. Будет ли это провоцировать ее? Вряд ли. Она и так нагнетает конфликт. Но засвидетельствование поддержки Украины со стороны президента США – важно для нас, - уверен Алексей Гарань. - Другое дело, что во всей этой ситуации РФ продолжит тестировать администрацию Байдена. Как поведет себя команда нового президента в ответ на те или иные провокации? Как далеко позволит зайти? Это - обычная практика для диктаторских режимов. Каждый раз, когда в США появляется новый президент, диктаторские режимы – Иран, КНДР, Китай, та же РФ, пытаются тестировать новую администрацию. Скажем так, брать ее на «слабо». Какой будет реакция на те или иные провокации? Так что обострение на Донбассе, как и действия РФ по периметру границ Украины, у границ стран НАТО, в Сирии, Ливии - это попытка именно протестировать новую американскую администрацию». 

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей рассказал «Телеграфу», к чему должен привести разговор президентов Украины и США.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, Россия, Джо Байден, Алексей Гарань, Владимир Зеленский.
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