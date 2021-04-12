Названы страны, который могут стать площадкой для ТКГ по Донбассу вместо Беларуси

Перенос из столицы Беларуси переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью "Радіо Свобода", опубликованном в субботу, 10 марта.

По его словам, перенос переговоров ТКГ из Минска – очень отдаленная перспектива, поскольку пандемия коронавируса может закончиться через год и через два. "Сейчас рано об этом говорить, это чисто теоретически", - добавил Арестович.

Помимо этого, он не считает Польшу подходящим вариантом ввиду российско-польских отношений.

"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, то это будет что-то наподобие Швеции, возможно, Австрии. То есть страны, которая не является членом НАТО. Для России это чувствительный вопрос, потому что россияне, как они думают, будут подвергаться угрозе прослушки или каких-то разведывательных операций", – сказал спикер ТКГ.

Арестович считает, что пока это "достаточно абстрактный разговор", однако спрашивать Россию в любом случае придется, поскольку согласие на перенос переговоров ТКГ дают три стороны, участвующие в них - РФ, Украина и ОБСЕ.

Как сообщалось, 5 апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска в другой город "в нейтральной и демократической стране", на роль которой Беларусь не подходит.

Также за перенос переговоров из Минска высказался и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Телеграф" опросил экспертов, какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема.

Беларусь же назвала действия Украины "уловками", подтвердив свою приверженность сценарию главы РФ Владимира Путина по Донбассу.