Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
"Хорошо, что есть Путин": в харьковском вузе рассказали, накажут ли педагога за посты в соцсетях
"Хорошо, что есть Путин": в харьковском вузе рассказали, накажут ли педагога за посты в соцсетях
"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники
"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники
"Пора положить конец": Байден переполошил Россию заявлением по Афганистану
"Пора положить конец": Байден переполошил Россию заявлением по Афганистану

Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки

Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф фото: Зеркало недели

Брат Павла Вовка, скандально известного главы Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), который собирается ликвидировать Владимир Зеленский, "со скрипом" попал в Службу внешней разведки, его туда не хотели брать.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, Юрия Зонтова, в январе 2019 года приняли в Службу внешней разведки (СВР) на должность заместителя начальника управления. Такое решение было принято несмотря на то, что внутренняя безопасность СВР предупреждала тогдашнего ее руководителя не принимать такого решения.

Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?

Дело в том, что перед тем, как брать Зонтова нужно крепко подумать, но никто этого, по всей видимости, не сделал, и Зонтов сел в кресло зама Егора Божко, который в то время руководил управлением.

Как сообщал "Телеграф", буквально во вторник, 6 апреля, при получении 100 тысяч долларов сотрудники НАБУ задержали Юрия Зонтова, брата скандального Павла Вовка. Позже выяснилось, что Зонтов был ни один, а при обыске у него нашли обнаружили миллионы долларов, сотни тысяч евро и антиквариат.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Служба внешней разведки, Юрий Зонтов, Павел Волк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин добился своего и новой войны России с Украиной не будет, - историк Андрей Зубов
02 Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине
03 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
04 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
05 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему
Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его &quot;не заметили&quot; (видео)
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, &quot;заминировавшему&quot; квартиру Зеленских
Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, "заминировавшему" квартиру Зеленских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь