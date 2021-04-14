Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки

Брат Павла Вовка, скандально известного главы Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), который собирается ликвидировать Владимир Зеленский, "со скрипом" попал в Службу внешней разведки, его туда не хотели брать.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, Юрия Зонтова, в январе 2019 года приняли в Службу внешней разведки (СВР) на должность заместителя начальника управления. Такое решение было принято несмотря на то, что внутренняя безопасность СВР предупреждала тогдашнего ее руководителя не принимать такого решения.

Дело в том, что перед тем, как брать Зонтова нужно крепко подумать, но никто этого, по всей видимости, не сделал, и Зонтов сел в кресло зама Егора Божко, который в то время руководил управлением.

Как сообщал "Телеграф", буквально во вторник, 6 апреля, при получении 100 тысяч долларов сотрудники НАБУ задержали Юрия Зонтова, брата скандального Павла Вовка. Позже выяснилось, что Зонтов был ни один, а при обыске у него нашли обнаружили миллионы долларов, сотни тысяч евро и антиквариат.