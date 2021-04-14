Критический момент в истории: какую выгоду Украина может извлечь из обострения с Россией

В связи эскалацией военного конфликта на Донбассе и переброской военной техники РФ к границам Украины, что явно несет серьезную угрозу для НАТО было бы резонным отключить РФ от системы SWIFT и организовать над Украиной щит для воздушного пространства со стороны Альянса.

В этом уверен председатель наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин.

"Речь идет о том, чтобы Кремль получил жесткое и открытое уведомление, что в случае масштабирования военных действий против Украины эта международная организация (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией, отключит РФ. Это может вызвать банковский ступор в России, которая числится в топ-5 крупнейших пользователей системы", - объяснил свои тезисы он.

По его словам, помимо открытого давления на Россию через SWIFT, обострение на Донбассе Украина этот критический момент в своей истории должна использовать помимо всего прочего для обеспечения безопасности в будущем.

"Считаю целесообразным и своевременным создание условий для предметных, предельно детальных обсуждений с Вашингтоном возможностей получения в рамках военно-технической помощи или закупки на льготных условиях современных систем ПВО-ПРО Patriot. Уместным в этом контексте будет вспомнить и возможности Украины по созданию и производству на основе ракетных технологий ракет-мишеней в рамках программы развития национальной ПРО США", - добавляет Горбулин.

По его мнению, несмотря на то, что Украина находится на этапе вхождения в НАТО, неплохо было бы обсудить со странами-партнерами НАТО "закрытия" украинского неба.

"То есть официального предупреждения вероятного агрессора о коллективной защите воздушного пространства Украины – в случае применения ракет и боевой авиации", - посоветовал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Офиса президента Андрей Ярмак заявил, что Patriot должны быть максимально близко к Украине.