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Украина высылает из страны консула России в Одессе

Украина высылает из страны консула России в Одессе
13:21 Сегодня Телеграф

В Украине объявили "персоной нон грата" российского консула в Одессе в ответ на высылку сотрудника посольства Украины в Москве в понедельник, 26 апреля.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Telegram.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata", - говорится в сообщении.

Реагируя зеркально, МИД Украины объявляет консула Генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом.

"Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля", - уточнили в министерстве.

Как сообщал "Телеграф", позже стало известно, что Кремль объявил "персоной  нон грата" консула Украины Сергея Дирезу.

Что было до

История с высылкой российских  дипломатов возникла после задержания и объявления "персоной нон-грата" украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка 17 апреля. Позже Сосонюка отпустили после двух часов задержания. Реакцией Украины на такие действия страны-агрессора стало объявление одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве персоной нон грата. В ответ Россия выслала Дерезу. А Украина - российского консула в Одессе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Дипломаты, Консулы, высылки, дипскандалы, скандалы. МИД Украины.
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