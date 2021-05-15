Украину ждут новые "договорняки": названы две проблемы с отставками в Кабмине

В пятницу, 14 мая, стало известно, что заявления об отставке "по собственному желанию" написали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также в пятницу вечером появилась информация об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщал "Телеграф", по словам ряда нардепов от "Слуги народа", заменить Петрашко может глава Налоговой Алексей Любченко, а Криклия - глава Укравтодора Александр Кубраков. На место Степанова прочат главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал политолог Виктор Таран.

Не исключено, считает Виктор Таран, что в свете падения рейтингов Зеленский и его ближайшее окружение пытаются минимизировать весь негатив, убрать все «хвосты».

«По состоянию на сегодня Офис президента стал морально готовым, чтобы сделать перестановки в правительстве. При этом делается три акцента: убрать министров, касательно деятельности которых есть негатив в обществе; повесить на них ответственность за те или иные провалы; усилить контроль за приоритетными направлениями», - поясняет эксперт.

По его словам, министра здравоохранения Степанова убирают, потому что имеем явный провал с вакцинацией. Отставка министра экономики Игоря Петрашко связана с продолжающимся экономическим спадом. А главу Мининфраструктуры Владислава Криклия просят на выход, потому что не достаточно «свой» для нынешнего ОП. Ведь достался «в наследство» от Кабмина Гончарука, а тот формировался, когда Офисом президента рулила другая команда. И когда многие интересы не были заточены на «Большой стройке» - пиар-фишке нынешнего ОП.

«Напомню, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко руководит «Большой стройкой». И ему важно поставить на пост министра инфраструктуры своего человека, чтобы лучше контролировать все процессы. Учитывая, что на «Большую стройку» выделили в этом году 80 млрд грн, там есть что контролировать, - подчеркивает Виктор Таран. – К тому же, насколько мне известно, сумму хотят увеличить, как и объем объектов, которые попадут под программу. Поиск дополнительных средств и будет задачей новоназначенных министров экономии и инфраструктуры. И в этом смысле Кирилл Тимошенко, безусловно, один из выгодополучателей таких перемен».

В то же время, подчеркивает политолог, есть две проблемы. Первая – в парламенте есть голоса за снятие министров, но не факт, что есть за назначение их преемников. Вторая – глобально от этих перестановок ничего не поменяется.

«Ключевая проблема - в плохой работе всего Кабмина. Неэффективна, прежде всего, фигура премьера Дениса Шмыгаля. В итоге мы имеем отсутствие стратегии в социально-экономической сфере. Нужен новый премьер, который будет стратегически мыслить, нужна сплоченная команда профессионалов-министров. А этого пока, увы, не предвидится, - говорит Виктор Таран. – Голоса под новые кандидатуры будут искать, в том числе, среди групп депутатов, которые контролируются олигархами. Это группы Павлюка, Коломойского, Ахметова. Так что нас ждут очередные «договорняки». Видно, что перестановки в Кабмине уже не зависят от Зеленского. В Раде лишь фиктивное монобольшинство. Так что в выгоде от ситуации будут финансовые группы, которые установят контроль над одними из наиболее ресурсных министерств. Украинский народ, общество от этого не выиграют, пока не будет сменена парадигма правительства».

Политолог подчеркивает, что правительство Шмыгаля уникально тем, что второй год работает без программы, без стратегии. По принципу - бей и беги, тушим пожар по мере возгорания. В итоге – в ступоре весь украинский бизнес, потенциальные инвесторы.

«Это надо менять, думать над тем, где найти премьера-технократа, под которого нужно найти голоса в ВР. И которого не будет бояться Зеленский как человека, способного вести самостоятельную игру», - резюмирует Виктор Таран.

Накануне массового исхода министров несколько собеседников "не под запись" назвали "Телеграфу" три варианта развития событий со Степановым, среди которых назначение на его место Ляшко.

Из собственных источников "Телеграфу" стало известно, что к кадровым чисткам в Кабмине причастен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.