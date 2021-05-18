Появилось видео обысков в доме у мэра Киева

Появилось видео обысков в доме мэра Киева Виталия Кличко, которые устроили силовики во вторник, 18 мая.

Его опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Судя по видео, в обысках в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, участвовали около 10 сотрудников СБУ. Первыми в парадное заскочили именно СБУшники, которые тут же начали поквартирный обход. На кадрах видно, как они звонят в двери одной из квартир. При этом по видео остается неясно, звонили ли они в квартиру Кличко или нет.

Напомним, утром во вторник, 18 мая, стало известно, то к Виталию Клико пришли с обысками. Позже стало известно, что силовики с обысками пришли к соседям Кличко, а не к нему лично. Хотя сам мэр рассказал, что изначально во время его отсутствия силовики поднимались на его этаж и стучали в двери. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная над квартирой Кличко. При этом сам Кличко связывает происшедшее с недавней волной обысков, прокатившихся в Киеве, в частности, в КП "Киевский метрополитен" и "Киевавтодормост".

Позже в СБУ рассказали, что помимо обысков в доме мэра Киева Виталия Кличко, обыски проводили еще на нескольких локациях. Причиной тому послужило раскрытие масштабной схемы контрабанды топлива в Украину из Беларуси и России.