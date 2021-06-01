Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

Ковид-паспортизация и ажиотаж вокруг встречи Байдена с Путиным: чего ждать Украине на внешней арене в начале лета

Ковид-паспортизация и ажиотаж вокруг встречи Байдена с Путиным: чего ждать Украине на внешней арене в начале лета
06:31 Сегодня Телеграф Джо Байден (фото - ukrinform.com)

В июне 2021 года президент США Джо Байден совершит свои первые зарубежные визиты. С 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 («Большой Семерки») в Корнуолле, Великобритания. А 14 июня - в саммите НАТО и саммите ЕС-США в Брюсселе. На 16 июня запланирована встреча президентов США и РФ в Женеве, Швейцария.

Так или иначе, все эти встречи имеют значение для Украины. Но не только они. Летним внешнеполитическим прогнозом с "Телеграфом" поделился руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей. Он также рассказал, на каких направлениях должны быть сконцентрированы основные усилия украинской дипломатии.

"Лето не обещает быть спокойным на внешнеполитическом фронте. Ибо как раз сейчас формируется базис отношений между США и Россией – и от того, по какому пути они пойдут, будет зависеть развитие ситуации во многих частях мирах. Ведь угроза применить силу (в разных уголках мира – от Украины до Сирии) – единственный аргумент, который остается у Путина. И он будет "торговать" этим с США, продавая мир", - прогнозирует Игорь Соловей.

Он также отмечает, что карантины почти везде закончились или значительно смягчены. И теперь ни у Киева, ни у наших партнеров не будет отговорок, почему не проводятся визиты/встречи по вопросам тесной интеграции с Евросоюзом, НАТО и так далее, считает эксперт.

"Так что главная задача украинской внешней политики – укреплять международное единство вокруг Украины и дальше интегрировать страну в цивилизованный западный мир. В частности, добиваться углубления отношений с США – включая личную встречу президентов, а также вручения верительной грамоты нашим послом Оксаны Маркаровой в Вашингтоне (без этого она не может работать полноценно) и назначение США своего посла в Киев. А на европейском треке задача властей Украины – не дать возвести новый "железный занавес" для украинских граждан в Европе. Для этого надо добиваться, чтобы ЕС не выбросил нас на обочину единой европейской политики в части ковид-паспортизации", - считает Игорь Соловей.

По его словам, также для Киева остается важной проблема закупки нормальных вакцин, которые одобрены ЕС.

"Еще долго будет оставаться активным и вопрос "Северного потока-2". И тут задача Киева - убедить партнеров в необходимости заблокировать даже построенный газопровод. Такие шансы есть. Остается посмотреть, как украинские представители будут реализовывать эти возможности на практике. Ведь просто твитов и видосиков уже не хватит, нужна планомерная, скоординировання и активная работа по всем направлениям", - отмечает политолог.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

О важности июньских саммитов в Европе, а также о подлых планах Путина, который настраивает Беларусь против Украины, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 183

Все по теме:

Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Игорь Соловей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 Под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку (фото и видео)
05 Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
&quot;Морские сопли&quot; захватили побережье Турции (фото, видео)
"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь