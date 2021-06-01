Ковид-паспортизация и ажиотаж вокруг встречи Байдена с Путиным: чего ждать Украине на внешней арене в начале лета

В июне 2021 года президент США Джо Байден совершит свои первые зарубежные визиты. С 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 («Большой Семерки») в Корнуолле, Великобритания. А 14 июня - в саммите НАТО и саммите ЕС-США в Брюсселе. На 16 июня запланирована встреча президентов США и РФ в Женеве, Швейцария.

Так или иначе, все эти встречи имеют значение для Украины. Но не только они. Летним внешнеполитическим прогнозом с "Телеграфом" поделился руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей. Он также рассказал, на каких направлениях должны быть сконцентрированы основные усилия украинской дипломатии.

"Лето не обещает быть спокойным на внешнеполитическом фронте. Ибо как раз сейчас формируется базис отношений между США и Россией – и от того, по какому пути они пойдут, будет зависеть развитие ситуации во многих частях мирах. Ведь угроза применить силу (в разных уголках мира – от Украины до Сирии) – единственный аргумент, который остается у Путина. И он будет "торговать" этим с США, продавая мир", - прогнозирует Игорь Соловей.

Он также отмечает, что карантины почти везде закончились или значительно смягчены. И теперь ни у Киева, ни у наших партнеров не будет отговорок, почему не проводятся визиты/встречи по вопросам тесной интеграции с Евросоюзом, НАТО и так далее, считает эксперт.

"Так что главная задача украинской внешней политики – укреплять международное единство вокруг Украины и дальше интегрировать страну в цивилизованный западный мир. В частности, добиваться углубления отношений с США – включая личную встречу президентов, а также вручения верительной грамоты нашим послом Оксаны Маркаровой в Вашингтоне (без этого она не может работать полноценно) и назначение США своего посла в Киев. А на европейском треке задача властей Украины – не дать возвести новый "железный занавес" для украинских граждан в Европе. Для этого надо добиваться, чтобы ЕС не выбросил нас на обочину единой европейской политики в части ковид-паспортизации", - считает Игорь Соловей.

По его словам, также для Киева остается важной проблема закупки нормальных вакцин, которые одобрены ЕС.

"Еще долго будет оставаться активным и вопрос "Северного потока-2". И тут задача Киева - убедить партнеров в необходимости заблокировать даже построенный газопровод. Такие шансы есть. Остается посмотреть, как украинские представители будут реализовывать эти возможности на практике. Ведь просто твитов и видосиков уже не хватит, нужна планомерная, скоординировання и активная работа по всем направлениям", - отмечает политолог.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

О важности июньских саммитов в Европе, а также о подлых планах Путина, который настраивает Беларусь против Украины, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.