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Отношения между Украиной и Беларусью обострились: что сейчас происходит на границе двух государств (видео)
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф скриншот

Государственная пограничная служба Украины учитывает всю имеющуюся информацию и будет наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко во время рабочей поездки на границу с Республикой Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня.

"Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил он.

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Госпогранслужба максимально задействует все необходимые ресурсы для укрепления безопасности границы.

Подробно обсуждался порядок взаимодействия между Житомирским и Черниговским пограничными отрядами и с другими правоохранительными органами. Особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР".

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Как сообщалось, после того, как непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал свое видение ситуации с посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Минске, а также заявил о том, что коллективный Запад пытается "убить" Беларусь, он перешел к, по сути, угрозам и нападкам на Украину.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Украина, Беларусь, Граница, Госпогранслужба, Укрепление.
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