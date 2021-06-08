Важны поступки: Зеленский объяснил неверный пресс-релиз ОП его разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил исправления пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки президентом США Джо Байденом предоставления Плана действий относительно членства в НАТО, назвав случившееся неважным.

Об этом говорится в комментарии Зеленского, предоставленном интернет-изданию "Украинская правда" во вторник. 8 июня.

В частности, по поводу слов о ПДЧ в НАТО, он сказал: "Слова - не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет - это вопрос желания только самого Альянса. Если получит - значит, нас там действительно видят. Если не получит - это тоже вполне конкретный ответ".

При этом Зеленский выразил мнение, что гораздо важнее ПДЧ в НАТО является максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, ведь "только это сегодня является абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

Он также назвал состоявшийся разговор с Байденом "замечательной беседой", итогами которой он очень доволен: "Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины".

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора Зеленского с Байденом, американский лидер заявил, что США поддерживают суверенитет Украины.

В свою глава Офиса президента Украины Андрей Ермак расксказал подробности разговора глав государств.