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США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина
США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина

США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина

США активнее включатся в проблематику Донбасса: Климкин сделал прогноз результатов встречи Байдена и Путина
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня точно Украину не сдаст, но некоторые процессы могут быть поставлены на паузу.

Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 10 июня, вечером, сообщает одноименной Telegram-канал.

Украина и Беларусь на повестке дня: стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден

В частности, Климкин считает, что результатом встречи Байдена и Путина может стать решение "договариваться договариваться".

Он также предположил, что США могут более активно включиться в украинскую проблематику, в частности относительно Донбасса, однако существенных результатов переговоры не принесут.

 Судьба Украины уже в руках Путина и Байдена. Что нам с этим делать?

Ранее о том, что не ожидают каких-либо значительных результатов от предстоящей встречи Байдена и Путина, заявили в Вашингтоне.

Как сообщалось, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве на вилле "Ла-Гранж".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 404

Все по теме:

Украина, Владимир Путин, Встреча, Результаты, Джо Байден, Павел Климкин.
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