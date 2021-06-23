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Из "Укроборонпрома" в Кабмин: Найем получил новую должность

Из "Укроборонпрома" в Кабмин: Найем получил новую должность
19:38 Сегодня Телеграф

Недавно уволенный из "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом пишет "Бабель".

Сам Найем также подтвердил, что работает в команде нового министра.

Известно, что Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами.

Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Также он займется курированием реформы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции.

Отметим, что в момент отставки Найема случились еще несколько громких увольнений. Так, 

Как сообщалось, это уже не первая громкая отставка и перестановка за последние дни. Так, 28 апреля с должности главы "Нафтогаза" сняли Андрея Коболева. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимающий пост и.о. министра энергетики.

А 29 апреля Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 29 апреля, поддержала назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Мустафа Найем, назначения.
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