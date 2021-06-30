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Среда, 30.06.2021
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"Любит, когда хоть какой-то ВВП растет": в сети бурно обсуждают "прямую линию" Путина

"Любит, когда хоть какой-то ВВП растет": в сети бурно обсуждают "прямую линию" Путина
17:20 Сегодня Телеграф

В среду, 30 июня, российский гарант Владимир Путин провел "прямую линию с президентом", откровенно поделившись последствиями своей вакцинации от коронавируса. В сети не стали скрывать своего сарказма в связи с этим мероприятием и тезисами главы РФ во время "прямой линии".

Комментариями по этому поводу пользователи поделились в соцсетях.

Так, главной темой для обсуждения стало то, как Путин здоровался с видеозвонками.

 

 

 

 

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Кроме того, масла в огонь подлил и известный карикатурист Сергей Елкин, который меткой карикатурой показал "искусство" Путина отвечать на вопросы. Так, он припомнил, как во время общения с россиянами Путин полюбопытствовал, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле, чем морковь: "Потому что у нас своей продукции не хватило".

 

Как сообщал "Телеграф", не меньший резонанс вызвало заявление Путина про "один народ". Так, психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти слова Путина, обвинил его в провале между украинцами и русскими, поскольку именно он начал агрессию по отношению к Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Прямая линия.
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