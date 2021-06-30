"Любит, когда хоть какой-то ВВП растет": в сети бурно обсуждают "прямую линию" Путина

В среду, 30 июня, российский гарант Владимир Путин провел "прямую линию с президентом", откровенно поделившись последствиями своей вакцинации от коронавируса. В сети не стали скрывать своего сарказма в связи с этим мероприятием и тезисами главы РФ во время "прямой линии".

Комментариями по этому поводу пользователи поделились в соцсетях.

Так, главной темой для обсуждения стало то, как Путин здоровался с видеозвонками.

Уже нет никаких сил слушать этот бред плешивой моли. Отключаюсь. pic.twitter.com/tBpGWlSSpN — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) June 30, 2021

Путин здоровается с записанными видеозвонками pic.twitter.com/WZOS7FNxfz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 30, 2021

Страшно не то, что Путин задаёт вопросы видеозаписи в телевизоре. Страшно то, что он слышит ответы. — Владимир Матов (@1964Matov) June 30, 2021

Вот мы и дошли до того, что Путин с гордостью рассказывает о росте ВВП … Китая! — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) June 30, 2021

Ведущие говорят о DDoS-атаках, прямо сейчас направленных на Прямую линию Путина pic.twitter.com/PbHXuSh7SB — #MDK (@mudakoff) June 30, 2021

Самая смешная шутка за всю прямую линию. Вопрос: Кому подчиняется президент? Путин: Российскому народу, избирателю. pic.twitter.com/pZrfEaIW23 — Команда Навального (@teamnavalny) June 30, 2021

Кроме того, масла в огонь подлил и известный карикатурист Сергей Елкин, который меткой карикатурой показал "искусство" Путина отвечать на вопросы. Так, он припомнил, как во время общения с россиянами Путин полюбопытствовал, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле, чем морковь: "Потому что у нас своей продукции не хватило".

@Sergey_Elkin - об искусстве отвечать на вопросы "Прямой линии". Во время общения с гражданами Путин полюбопытствовал, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле, чем морковь: "Потому что у нас своей продукции не хватило".

Больше карикатур: https://t.co/TynzkH4exc pic.twitter.com/EPCpp0dHJD — DW на русском (@dw_russian) June 30, 2021

Как сообщал "Телеграф", не меньший резонанс вызвало заявление Путина про "один народ". Так, психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти слова Путина, обвинил его в провале между украинцами и русскими, поскольку именно он начал агрессию по отношению к Украине.