Украина получает удар в спину от друзей? Почему Белый дом готов принять Зеленского лишь в конце лета

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Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон 30 августа. Конгресс США обратился в Белый дом с просьбой изменить дату визита Зеленского, но пока именно 30 августа значится как дата долгожданной встречи американского и украинского лидеров.

Почему визит произойдет не в конце июля, как рассчитывали украинские власти, а лишь в конце августа? Какие темы могут поднять на первой очной встрече Зеленский и Байден? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политолог-американист Владислав Фарапонов.

"Американская сторона сыграла очень тонко, не анонсировав долгое время точную дату визита Зеленского в Вашингтон. Июль был наиболее приемлемым и желаемым вариантом для Украины. Но, к сожалению, такого не случилось. И это – показатель того, что администрация Байдена в данный период не готова предоставлять официальному Киеву возможность продемонстрировать важность США для Украины. Тем самым, украинскую власть лишают шанса говорить о каком-то равном диалоге. И это уже ощутимая имиджевая потеря для Украины. Понимая всю важность позиций США по Крыму, по Донбассу, и высокие ожидания от команды Байдена, это в какой-то степени удар в спину", – считает Владислав Фарапонов.

По его мнению, ожидания от первой очной встречи Зеленского с Байденом – масштабные и системные.

"Список накопившихся вопросов очень весомый. Это и назначение постоянного американского посла в Украине, и участие США в Крымской платформе, и усиление двухстороннего военного сотрудничества, и вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, и политика США относительно РФ. Америка сейчас дает понять, что вряд ли готова к реальным шагам по Украине в этом контексте, – отмечает Владислав Фарапонов. – В последнее время диалог в основном сфокусирован на составляющих безопасности и обороны. Что, конечно, создает определенную напряженность в отношениях. Но мы можем попытаться добиться усиления также и экономического сотрудничества".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что встреча Байдена и Зеленского покажет, какова на самом деле позиция американцев по российскому газопроводу "Северный поток-2", ведь США призывают Украину не поднимать шум из-за этого.

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
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