К вывозу Чауса в Молдову и похищению там причастны все украинские спецслужбы, - адвокат

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) отправил в среду, 4 августа, экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что Чауса разыскивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу о получении взятки в размере 150 тысяч долларов США. В 2016 году ему удалось сбежать в Молдову, где он находился до этого года. В апреле 2021-го он был похищен группой неизвестных, которые увезли его в неизвестном направлении, а 30 июля экс-судья внезапно объявился в Винницкой области, откуда его доставили в Киев сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Такой поступок Службы безопасности вызвал возмущение у НАБУ.

Адвокат Часа, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец оценил для "Телеграфа" решение ВАКС и всю ситуацию, возникшую вокруг Чауса.

"Решением ВАКС я недоволен. Хотел добиться в суде отмены подозрения. Материалы, которые были предоставлены в суд, не содержали событий самого преступления и ничего не подтверждают получения взятки. Всё что у них есть – это лицо, которое давало неправомерную выгоду, – говорит Ростислав Кравец. – Это же лицо проходит в нескольких других уголовных делах аналогичного свойства (именно как заявитель). Самое неприятное для НАБУ, что это лицо у них работает. Складывается впечатление, что это профессиональный провокатор, который дает взятки".

Что касается в принципе ситуации с Чаусом, то ее расследование с соответствующими оргвыводами адвокат считает вопросом национальной безопасности.

"В вывозе Чауса в Молдову и похищении оттуда, на мой взгляд, были задействованы все спецслужбы Украины и все правоохранительные органы, которые так или иначе нарушали закон. Президенту Зеленскому нужно найти в себе силу и смелость, собрать СНБО и принципиально разобраться с этой ситуацией. Чтобы такое не повторялось. Потому что складывается впечатление, что власти в Украине не существует", – акцентирует Ростислав Кравец.

По его словам, как будет далее развиваться дело – пока непонятно.

"Сегодня с Чаусом будут проводиться очередные следственные действия – как со стороны НАБУ, так и со стороны СБУ. Но, как я понимаю, оснований для передачи дела в суд касательно неправомерной выгоды просто нет, – говорит Ростислав Кравец. – Что касается вопроса с похищением, то это дело проявило провал практически всех спецслужб в Украине. Несовпадение задач, которые перед ними стоят и действий, которыми они занимались. Полное отсутствие контроля за их деятельностью со стороны руководства страны. Единственным правоохранительным органом, который, с моей точки зрения, смог более-менее соблюсти закон, оказалась СБУ. Которую сейчас тоже хотя добить реформами".

Отметим, что 1 августа адвокатам экс-судьи удалось пообщаться со своим клиентом. Тогда Ростислав Кравец заявил, что Чаус находится под защитой сотрудников СБУ.

3 августа сотрудники НАБУ смогли попасть к Чаусу, который находился в клинике "Феофания", и задержать его.