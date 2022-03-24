Не только "Орск": в порту Бердянска удалось повредить еще три российских корабля

На одном из них прямо сейчас пылает пожар

Четверг, 24 марта, войдет в историю российско-украинской войны, как один их худших дней для военно-морского флота рф. Как оказалось, кроме и без того уничтоженного десантного корабля "Орск", повреждения получили еще три судна. Среди них — "Саратов", на котором прямо сейчас пытаются затушить серьезный пожар.

Новость сообщает "Обозреватель", а также некоторые российские Telegram-каналы.

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На "Саратове", согласно предварительной информации, сейчас существует угроза дополнительных взрывов — из-за имеющихся на борту корабля боеприпасов. Судно временно подтоплено на пять метров, дабы загасить возгорание. Количество пострадавших и вероятных жертв пока не сообщается, но, скорее всего, таковые имеются.

Так выглядит "Саратов"

Также добавим, что именно "Саратов" до вторжения в Украину считался самым старым кораблем на российском флоте. При этом он даже пережил войну в Сирии.

Из порта Бердянска удалось сбежать еще двум десантным суднам — "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Однако даже быстрое отплытие не отменили того, что экипажи кораблей понесли потери.

Согласно неуточненной информации, на "Куникове" может находиться восемь раненых человек, на "Новочеркасске" — трое погибших и трое раненых.

Напомним, что в порту временно оккупированного российскими оккупантами Бердянска утром 24 марта прогремел взрыв. Было уничтожено резервуар с тремя тысячами литров топлива для военной техники, а позже атакован корабль "Орск".