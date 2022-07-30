ВСУ передали "привет": в Энергодаре рядом с отелем россиян горела военная техника (фото и видео)

Взрывы были настолько сильными, что в ближайших домах вылетели стекла

Ночь с 29 на 30 июля прошла весьма напряженно в некоторых регионах Украины из-за атак российских солдат. Однако неспокойно было и во временно захваченном Энергодаре — на этот раз благодаря стараниям украинских защитников. Рядом с отелем Запорожской атомной электростанции прогремело несколько мощных взрывов, которые очень быстро превратились в серьезный пожар.

По информации мэра города Дмитрия Орлова, возгорание было настолько сильным, что к его тушению пришлось привлечь специальную спасательную технику. Судя по звукам на разошедшимся по сети видео, внутри техники был запас боевых снарядов, сдетонировавших в огне пожара.

Сообщается, что на воздух взлетели сразу три единицы российской военной техники. Все они находились рядом с отелем, перекрывая к нему подход.

Так техника горела ночью

А так место пожара выглядит утром

Конкретной информации о том, что именно привело ко взрывам нет. В сети ходят как варианты о прицельном ударе ВСУ, так и о работе местных партизан.

Пожар было заметно издалека

Самым главным является тот факт, что никто из местных мирных жителей не пострадал. Единственный минус — часть домов, стоящих рядом, осталась без стекол в окнах, ведь взрывы были достаточно сильными.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приходится выживать в оккупации Херсону, который российские солдаты постепенно готовят к псевдореферендуму. В его преддверье на территории области серьезно взлетели цены на продукты.