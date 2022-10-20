Собираются бежать? В Энергодаре заметили подозрительную активность оккупантов (фото)

Больше всего россиян интересует бытовая техника

В оккупированном Энергодаре Запорожской области, который обстреливается захватчиками несмотря на близость атомной станции, вражеские солдаты начали активничать больше обычного. Большинство их действий направлены на изъятие и вывоз различного ценного имущества — в первую очередь, бытовой техники. Вполне вероятно, что таким образом оккупанты готовятся к предстоящему отступлению из города.

Фотографией и данными, подтверждающими подобную теорию, поделились в местном Telegram-канале "Энергодар". Очевидцы сообщают, что награбленные вещи вывозят из частных домов, местных отелей и других предыдущих мест расположения вражеской армии в городе.

Наибольшую активность оккупанты проявили в среду, 19 октября, а также в ночь на четверг. Имущество вывозилось машинами, в том числе грузовыми.

Одним из очередных военных преступлений россиян стало ограбление отеля "Скифский". Оттуда массово выносились телевизоры, мебель, холодильники и другие вещи.

Россияне вывозят машины грузовиками, а порой даже автобусами

"Такая себе эвакуация с ограблением или же фактически разрешенное очередным указом путина мародерства под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных россией украинских территориях", — отметили авторы публикации.

Также они подчеркнули, что, судя по всему, панические настроения, которые захватили российских солдат на Херсонщине и в других пунктах Запорожской области, наконец-то коснулись и захватчиков Энергодара.

Напомним, накануне путин заявил о том, что на территории ОРДЛО, а также Херсонской и Запорожской областей вводится "военное положение" со стороны россии. Это весьма смешно, учитывая тот факт, что ВП действует с 24 февраля согласно украинскому законодательству.

Помимо этого досталось и некоторым непосредственно российским регионам — из-за географической близости к Украине в них введен особый режим.