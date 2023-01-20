Жестокости нет предела: россия побила рекорд обстрелов Запорожской области

Оккупанты продолжают целиться в жилые дома и объекты критической инфраструктуры, воюя с мирным населением

Российские захватчики, которые активизировались на Запорожском направлении фронта, не прекращают регулярные обстрелы из минометов и артиллерии. Прошедшие сутки стали одними из наиболее "горячих" для региона, ведь враг установил новый "рекорд" — по 21 населенному пункту было нанесено 224 удара. Разрушено немало домов и другой гражданской инфраструктуры.

Такую информацию сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По словам чиновника, то, как россияне ведут себя на территорию региона, напоминает настоящее варварство, ведь они не разбираются, в каком именно направлении чаще всего открывают огонь.

Как уже упоминалось, 19 января от российских атак пострадал 21 населенный пункт области. Старух подчеркнул, что разрушения зафиксированы, по меньшей мере, на 34 гражданских объектах.

Подтверждает информацию и Генштаб ВСУ. Под вражеским огнем оказались, как минимум, Гуляйполе, Белогорье, Каменское, Малые Щербаки, Ольговское, Чаривне, Малиновка и Орехов.

Обстрелы ведутся вдоль всей линии разграничения

Днем ранее в Запорожской области тоже велся минометный и артиллерийский огонь – было зафиксировано более 150 обстрелов, под которые попали 17 городов и сел. Ракетой С-300 также была атакована Матвеевская ОТГ, однако, несмотря на заявления россиян, никаких важных объектов уничтожено не было. Упавший в поле снаряд сдетонировал с такой силой, что взрыв слышали даже жители Запорожья. Пострадало здание местного образовательного учреждения и другие рядом объекты. К счастью, обошлось без жертв.

Что происходит по другим направлениям фронта, можно узнать из свежей аналитики Института боевых действий. Как всегда, информация подкреплена актуальными картами боев в Украине.

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