Что делать, чтобы избавиться от жира на животе: диетолог назвал три главных правила

Жировые отложения, особенно те, что расположенные под мышцами пресса, опасны для здоровья.

Наверняка нет в мире такой девушки, которая не мечтала бы навсегда избавиться от жира на животе без особых мучений. Но реально ли это, и если да, то "кому нужно продать душу"?

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм расписала три главных правила, как избавиться от большого живота.

Диеолог отметила, что большой живот – это не только эстетически некрасиво, но и опасно для здоровья. Из-за того, что жир скапливается вокруг внутренних органов, он сдавливает их, что приводит к уходшению их работы. А это может провоцировать развитие сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических патологий и т. д.

Что делать, чтобы избавиться от жира на животе:

Поменять тип питания . Обращать внимание на то, что вы едите вечером и не переедать на ночь.

Обязательно учитывать свой возраст . Часто в период гормональной перестройки на бедрах и передней брюшной стенке появляются рецепторы, чувствительные к накоплению жира. И если раньше поправлялась попа, спина или бедра, то во время климакса часто начинает расти живот.

Включить физическую нагрузку . Повышая физическую активность, вы тратите энергию, и организм берет ее из жировых запасов. Поэтому так важно подтягивать мышцы и активизировать мышечную массу. Это кардио и силовые тренировки.

Также, Светлана Фус отмечает, что, чтобы избавиться от жира на животе, нужно забыть слово "диета". Единственно правильное решение – выстроить питание под себя, с учетом особенностей вашего организма, возраста и образа жизни.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, как создать идеальный животик. Фитнес-тренер рассказала о не сложных упражнениях, которые при регулярном применении, преобразят живот, и также дала несколько советов по поводу питания.