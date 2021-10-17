Налаживает работу ЖКТ, и помогает справиться с вялостью и стрессом: чем полезно употребление сырой тыквы
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В сыром виде тыква не менее вкусна, даже более того, она даже полезней.
Одним из "главных" осенних продуктов является тыква. В ней содержится большое полезных витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму для нормального функционирования. Не зря ведь ее называют "королевой осени".
Польза тыквы для организма — неоцененная. В овоще содержатся такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т, а также такие минералы как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод.
Польза сырой тыквы
А вы знали, что тыкву можно и даже нужно употреблять сырой? Об этом говорят многие диетологи и эксперты по питанию.
К примеру, диетолог Оксана Скиталинская заявляет, что употребление сырой тыквы обеспечит здоровый иммунитет и естественный детокс, укрепит слизистые и улучшит состояние кожи, выведет лишние токсины из организма, оздоравливает желудок, кишечник и желчный пузырь. А также овощ обладает противоотечным эффектом и антиатеросклеротическим действием (поможет при проблемах с холестерином).
Помимо этого сырая тыква полезна для почек и для профилактики всех видов камней в почках, и незаменима при гастрите и язвенной болезни.
Кому нельзя есть сырую тыкву
Однако, сырую тыкву можно не всем. Диетолог отмечает, что тем, у кого обострение или воспаления желудка, кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря, лучше воздержаться от употребления этого овоща в сыром виде.
Сколько сырой тыквы можно есть в день
В сыром виде тыкву разрешено употреблять до 0,5 кг в день.
Ранее, "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить из тыквы:
- Простейший тыквенный пирог
- Тыквенный крем-суп с козьим сыром и копченой паприкой
- Хрустящие плацинды с тыквой
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