Налаживает работу ЖКТ, и помогает справиться с вялостью и стрессом: чем полезно употребление сырой тыквы

В сыром виде тыква не менее вкусна, даже более того, она даже полезней.

Одним из "главных" осенних продуктов является тыква. В ней содержится большое полезных витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму для нормального функционирования. Не зря ведь ее называют "королевой осени".

Польза тыквы для организма — неоцененная. В овоще содержатся такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т, а также такие минералы как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод.

Польза сырой тыквы

А вы знали, что тыкву можно и даже нужно употреблять сырой? Об этом говорят многие диетологи и эксперты по питанию.

К примеру, диетолог Оксана Скиталинская заявляет, что употребление сырой тыквы обеспечит здоровый иммунитет и естественный детокс, укрепит слизистые и улучшит состояние кожи, выведет лишние токсины из организма, оздоравливает желудок, кишечник и желчный пузырь. А также овощ обладает противоотечным эффектом и антиатеросклеротическим действием (поможет при проблемах с холестерином).

Помимо этого сырая тыква полезна для почек и для профилактики всех видов камней в почках, и незаменима при гастрите и язвенной болезни.

Кому нельзя есть сырую тыкву

Однако, сырую тыкву можно не всем. Диетолог отмечает, что тем, у кого обострение или воспаления желудка, кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря, лучше воздержаться от употребления этого овоща в сыром виде.

Сколько сырой тыквы можно есть в день

В сыром виде тыкву разрешено употреблять до 0,5 кг в день.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить из тыквы: