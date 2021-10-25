"Медицинский геноцид": врач-иммунолог гневно отреагировала на вакцинацию от COVID-19 на вокзалах

Врач заявила, что готова "сжечь свой диплом" из-за такой вакцинации

В то время, как в больницу ежедневно попадают тысячи пациентов с коронавирусом, из которых подавляющее большинство невакцинированные, находятся врачи, которые готовы "публично сжечь" свой диплом потому, что появились центры вакцинации на вокзалах.

Так, врач-иммунолог Инна Березюк в эфире телеканала "НАШ" заявила, что та вакцинация, которую проводят в Украине является "геноцидом".

По ее мнению, антивакцинаторов — не существует, а просто есть люди, которые сомневаются в целесообразности и безопасности вакцинации для их здоровья. Кроме того, появление пунктов вакцинации на вокзалах и прививка граждан от коронавируса перед посадкой в поезда, по словам Березюк, является "медицинским геноцидом".

"Меня можно за это посадить, пожалуйста. Я могу свой диплом публично сжечь на площади, если это нужно. Но я считаю, что те действия, которые сейчас делает власть, если у нас уже пол государства "красные"- это геноцид. Такая вакцинация — это медицинский геноцид", — заявила иммунолог.

Березюк добавила, что свой диплом она "сожжет" тогда, когда хоть в одном учебнике по инфектологии и эпидемиологии найдут слова, которые опровергнут ее мнение.

К слову, сама врач от коронавируса не привита, ведь она переболела и имеет достаточный уровень антител, который проверяет ежемесячно.

Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса появились на железнодорожных вокзалах 10 городов Украины. Только за сутки прививки в таких пунктах делают в среднем 700 человек. Кроме вакцинации в таких пунктах есть возможность пройти ПЦР-тест на коронавирус — для лиц, имеющих билеты на поезд, тест будет стоить 350 гривен.

Добавим, что большинство врачей в Украине таки призывают граждан сделать прививку от коронавируса, ведь это не только спасет им жизнь, но и поможет остановить распространение коронавируса в мире.

Также мы писали, что к вакцинации украинцев присоединилась "Укрпочта" — на ее базе открылись мобильные пункты прививок, где можно сделать COVID-вакцину без предварительной записи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский поставил украинцам жесткий ультиматум о введении локдауна.