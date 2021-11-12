Переболевшие или вакцинированные: врач объяснил, кто больше защищен от коронавируса

Прививка от коронавируса не является панацеей от болезни, но значительно влияет на самочувствие заболевших

Природный иммунитет лучше защищает от коронавируса, чем тот, который вырабатывается в результате вакцинации. Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По словам врача, вакцинация помогает уберечься от тяжелой формы коронавируса. Также прививка значительно снижает риск осложнений вследствие COVID-19 и помогает не попасть в стационар.

"После вакцинации будет определенный иммунитет, который позволит легче перенести коронавирус", – отмечает Тарас Жиравецкий.

Доктор говорит, что люди, которые уже переболели коронавирусом, более защищены и намного реже второй раз заражаются "короной". Вакцинированные, заявляет врач, болеют часто и вакцинация является только временной защитой для более легкой формы "ковида".

Напомним, побочных эффектов после вакцинации от коронавируса в нашей стране практически не было зафиксировано, но от легких "побочек" никто не застрахован. "Телеграф" писал, какие реакции чаще всего встречаются на прививку от "короны".

Также мы писали, что нужно делать, если вы не успели сделать вторую прививку от коронавируса в рекомендованный период и как лучше подготовиться к вакцинации.