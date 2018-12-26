Весна 2019: стильные женские туфли для весеннего сезона (Фото) Для каждой модницы туфли – это нечто большее, чем просто обувь. Как известно туфлей много не бывает, а потому каждому образу нужна своя подходящая пара обуви. Дизайнеры, стремясь приблизить девушек к мечте, создали большое количество модных, красивых и изысканных туфлей на весенний сезон этого года. Некоторые из них вызывают неоднозначные чувства, а в некоторые влюбляешься с первого взгляда. Сейчас мы детальнее рассмотрим все модные тенденции и новинки 2019 года.