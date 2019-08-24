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Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей

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Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
10:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:На нейл-дизайн квадрата обрушивается волна новейших вариаций, придающих ему изысканности и неординарности.

  • 1

    Квадратный маникюр на короткие ногти

    Самые актуальные идеи на короткие ногти имеют общую сосредоточенность на эстетической привлекательности маникюра без акцента на квадратность.

  • 2

    Квадратный маникюр на длинные ногти

    Великолепие, которые создают нейл-динайнеры на длинных ногтях в форме мягкого квадрата обширно в плане сочетаний различных техник, видов маникюра и способов украшений.

  • 3

    Маникюр на квадратные ногти: гель-лак и шеллак

    Гель-лак и шеллак могут обеспечить безупречность эстетики рук на срок до трех недель.

  • 4

    Дизайн квадратных ногтей с рисунком, стразами, блестками

    Актуальный нейл-арт активно развивает новый тренд декорирования на квадратной форме, используя ее преимущества.

Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча

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Все по теме:

Нейл-арт, квадратная форма ногтей, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр для квадратной формы ногтей.
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