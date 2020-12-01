Зимний маникюр 2021: актуальные идеи модного нейл-арта (фото)

Зима - это время белого снега и мороза, но когда за окном мы можем лицезреть только серые пейзажи, то очень трудно настроиться на праздничное настроение.

Чтобы побаловать себя в это время, приходится идти в магазинчик за любимыми сладостями или модными вещами. Но также, одним из самых лучших "антидепрессантов" в зимнее время становиться красивый маникюр.

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"Телеграф" сделал отличную подборку идей зимнего маникюра 2020-2021, варианты которой не только поднимут ваше настроение, но и настроят на предстоящие зимние праздники.

Яркие и манящие тона, особенно с новогодним рисунком, будут очень даже ничего в модном зимнем дизайне ногтей 2020-2021 года. Но также не стоит забывать про белый зимний маникюр, что будет как всегда неотразим.